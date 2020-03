Calciomercato Roma, gli occhi di Fonseca su un brasiliano

Guardare al futuro è inevitabile per tutti. L’emergenza Coronavirus per adesso sta bloccando la vita di tutti, ma la speranza è che possa terminare al più presto e che la normalità possa essere ritrovata. Nel calcio così come in tutti gli altri aspetti. La Roma vive questo periodo senza potersi allenare, ma con la consapevolezza di poter guardare al mercato per pianificare già la prossima stagione.

E così i rumors di calciomercato aumentano di giorno in giorno. E spunta un nome nuovo nella lista dei possibili colpi di Petrachi, quello di Marcos Antonio. Un giocatore molto giovane, di appena 20 anni, che Paulo Fonseca conosce bene perché lo ha allenato in Ucraina, ai tempi dello Shakhtar Donetsk.

Proprio il tecnico aveva già dato l’ok al suo acquisto, quando lo vide – come racconta La Gazzetta dello Sport – in un video. All’epoca giocava con l’Estoril Praia, una squadra portoghese che lo aveva accolto dopo che il giocatore aveva scelto di lasciare il Brasile dopo l’esperienza con l’Atletico Paranaense.

E’ un elemento che può ricoprire più ruoli a centrocampo: mezzala, mediano o trequartista e vista anche l’età e il prezzo, che non dovrebbe essere altissimo, potrebbe essere un profilo da seguire con grande attenzione da parte della Roma. Fonseca lo apprezza tantissimo e anche se è molto diverso fisicamente da altri obiettivi giallorossi (al contrario di Graverbech il brasiliano non arriva al metro e settanta) potrebbe rappresentare un ottimo acquisto, specie se poi il club deciderà di privarsi di Cristante peresigenze di bilancio.

