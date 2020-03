Calciomercato Roma, il piano per Mkhitaryan

Uno dei nodi che la Roma dovrà sciogliere al più presto è quello relativo a Mkhitaryan. L’armeno ha dimostrato di poter essere l’arma in più dei giallorossi. Quando è stato a disposizione spesso è stato decisivo, anche con una singola giocata. Insomma è un potenziale titolare fisso, ma c’è un problema: alla Roma è solo in prestito.

Per questo motivo il club – come riporta La Gazzetta dello Sport – sta cercando una soluzione affinché Mkhitaryan possa rimanere ancora in Italia. A Roma si trova molto bene e in fondo la volontà del giocatore può cambiare le carte in tavola. Da quando l’Arsenal l’ha ceduto in prestito, però, è cambiato qualcosa anche ai Gunners.

E’ arrivato un nuovo allenatore, Arteta, che è pronto a dargli quello spazio che Emery non era invece in grado di offrirgli. Insomma la strada per tenerlo è in salita, ma la Roma può contare su un alleato importante.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il retroscena Sky su Florenzi

Calciomercato Roma, come arrivare all’armeno

Mino Raiola, procuratore del giocatore, avrà un ruolo fondamentale nell’evoluzione della vicenda. Perché l’Arsenal ha sparato una cifra importante, 25 milioni di euro, per vendere il giocatore. Troppi, considerando che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e che ha già superato i trent’anni. E allora, se Mkhitaryan vorrà rimanere in Italia, il piano è quello di rinnovare il contratto con i Gunners, anche a cifre di ingaggio inferiori, per poi essere preso nuovamente in prestito oneroso dalla Roma per la prossima stagione.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!