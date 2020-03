Calciomercato Roma, il retroscena di Sky su Florenzi

In questo momento la serie A è ferma ai box. L’emergenza Coronavirus attanaglia l’Italia intera ed è impossibile stabilire se e quando si potrà tornare a giocare. Nelle ultime ore cresce il fronte dei pessimisti, visti anche i numeri.

E così si parla soprattutto di calciomercato, anche in casa Roma. Sky Sport ha fornito un retroscena riguardo Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma a gennaio è volato in Spagna, per accasarsi al Valencia, interrompendo la sua lunga permanenza in giallorosso. Forte la volontà di mettersi in evidenza per guadagnarsi un posto agli Europei. Ora rinviati al 2021.

Paulo Fonseca non poteva garantirgli una maglia da titolare e così Florenzi ha scelto di cambiare aria. Prima però di scegliere la Liga – riporta Sky Sport – il giocatore è stato un obiettivo primario dell’Atalanta di Gasperini. Squadra che negli ultimi anni è ormai tra le big del campionato e guardava con interesse ad un rinforzo di esperienza, anche a livello internazionale.

Alla fine però non se n’è fatto nulla e anzi Florenzi si è ritrovato gli orobici proprio come avversari negli ottavi di Champions League. Ottavi che hanno visto l’Atalanta trionfare nettamente. Florenzi a giugno dovrebbe tornare in giallorosso, visto che il Valencia difficilmente lo riscatterà. Ma la sua permanenza nella capitale è tutt’altro che scontata.

