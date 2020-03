NOTIZIE AS ROMA INFORTUNIO DIAWARA – Nonostante tutto sia fermo, mondo sportivo e non, non sembra esserci pace per Amadou Diawara. Il centrocampista giallorosso infortunatosi il 22 gennaio scorso nella gara di Coppa Italia dell’Allianz Stadium contro la Juventus, nella quale aveva rimediato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno, potrebbe tornare sotto i ferri.

Infortunio Diawara, ora si opera?

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica, il guineano ex Bologna e Napoli, lavora da casa e sta riflettendo insieme allo staff se sia il caso di operarsi al menisco una volta finita la quarantena. A seguito dell’infortunio, il giocatore ha disputato solamente 60 minuti con la Primavera di Alberto De Rossi lo scorso 7 marzo nella sfida contro l’Inter.

