Calciomercato Roma, le mosse per tenersi Mkhitaryan

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Roma sarà quella di riuscire a trattenere in giallorosso uno dei giocatori che ha fatto meglio in questa stagione. Stiamo parlando di Mkhitaryan, arrivato in prestito oneroso dall’Arsenal e autore di ottime prove e tanti gol importanti.

Purtroppo il giocatore armeno è stato frenato da qualche infortunio di troppo, ma sul suo valore non si discute. Ha grande esperienza anche a livello internazionale e ha dichiarato più volte di trovarsi molto bene nel gioco di Fonseca, che lo può utilizzare tra l’altro in più zolle del campo.

Non sembrerebbero esserci dubbi sul suo futuro, ma non bisogna dimenticarsi che il suo cartellino è di proprietà dell’Arsenal e dunque per lui, se non si troverà un accordo, a luglio ci sarà un ritorno in Inghilterra. Ma la Roma vuole fare di tutto per farlo restare in Italia.

Calciomercato Roma, le mosse per Mkhitaryan

Rimanere alla Roma è in fondo una possibilità importante per Mkhitaryan, che in Italia si trova molto bene e che ha fatto nascere suo figlio proprio nella capitale. Come riporta Il Corriere dello Sport il giocatore ha fatto anche sapere di essere disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di rimanere. Ora la palla però passa alla Roma e al suo procuratore, Mino Raiola.

Al momento l’Arsenal è fermo sulle sue convinzioni, chiede 25 milioni di euro per il giocatore. Investimento che la Roma non vuole fare, vista anche l’età del calciatore. Si cercherà probabilmente un rinnovo del prestito oneroso, anche se prima i Gunners dovranno rinnovare il contratto al giocatore, altrimenti libero di accasarsi altrove a giugno 2021.

