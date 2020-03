CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JAVIER PASTORE – Lo scorso 30 ottobre il giocatore argentino aveva rilasciato un’intervista nella quale affermata di voler chiudere la propria carriera nel Talleres, club che ha concluso la stagione al dodicesimo posto della Superliga Argentina.

Pastore al Talleres, le parole di Buffarini

Proprio di questo ne ha parlato Julio Buffarini, difensore del Boca Juniors, freschi campioni d’Argentina, il quale ha la stessa intenzione del ‘flaco’. Ecco le sue dichiarazioni in un’intervista rilasciata all’emittente ‘Tercer Tiempo‘.

LE DICHIARAZIONI – “Il mio sogno è ritirarmi con la maglia del Talleres e farlo a un buon livello. Ne ho parlato questi giorni con Pastore, chiedendogli come stava e gli ho detto che voglio tornarci insieme a lui. E’ un obiettivo bello per noi”.

BUFFARINI en @TercerTiempo30 por @radiomitrecba hablo de @BocaJrsOficial, de la @Argentina y de @CATalleresdecba Buffarini: “Mi sueño es retirarme en Talleres… ya hablé con Pastore” Podes escuchar la nota entera en el facebook de Tercer Tiempo (tercertiempomitrecordoba) pic.twitter.com/SJYpQ2lfkZ — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) March 28, 2020

