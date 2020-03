Ripresa Serie A, Spadafora: “Irrealistico ripartire il 3 maggio”

Ripresa Serie A, Spadafora chiude le porte ad una ripresa immediata: “Pronto a proporre il blocco per tutto aprile delle competizioni sportive”.

ROMA – Si allontana la ripresa della Serie A. Molte squadre erano pronte a tornare in campo nell’immediato ma il ministro Spadafora in un’intervista a Repubblica ha confermato lo stop a tutte le competizioni.

“Sono pronto a chiedere il blocco per tutto aprile dello sport di ogni ordine e grado. La misura sarà estesa anche agli allenamenti. Penso che tutti i gesti come stringersi, passarsi la bottiglietta e abbracciarsi mancheranno per molto tempo“.

E poi la frecciatina alla Serie A

“Lo sport – ha aggiunto il ministro Spadafora – non è solo calcio e il calcio non è solo Serie A. Dalla Lega e dai club mi aspetto che le richieste siano accompagnate da una seria volontà di cambiamento. Le grandi società vivono in una bolla al di sopra delle loro possibilità. Devono capire che niente, dopo questa crisi, potrà essere più come prima“.

