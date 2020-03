Calciomercato Roma, le occasioni a costo zero

La situazione delle casse dei club italiani non sono floride. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’economia mondiale e anche il calcio non fa eccezione. Complice la mancanza di entrate, legate a incassi e diritti televisivi, soldi per il calciomercato estivo non ce ne saranno molti.

E allora tante squadre andranno a caccia dell’occasione, del calciatore che si potrà prendere a parametro zero, senza scucire nemmeno un euro per il suo cartellino. Anche perché a giugno si svincoleranno tanti campioni. Molti hanno degli ingaggi inaccessibili per la Roma, ma altri calciatori invece potrebbero davvero far parte della rosa di Fonseca e il club ci starebbe pensando.

Calciomercato Roma: Gotze nuova idea

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea i parametri zero che sono nel mirino dei giallorossi. L’ultima idea è Mario Gotze. Che potrebbe davvero essere il giocatore capace di fare la differenza sulla trequarti. La sua carriera ha vissuto di troppi alti e bassi. Dal Borussia Dortmund è passato al Bayern Monaco, quindi ha fatto ritorno in giallonero. Nell’ultima stagione ha giocato solo 19 partite e in questo 2020 ha giocato solo 14 minuti. Classe 1992, è un giocatore che la Roma potrebbe inseguire nel caso in cui non riuscirà a riavere Mkhitaryan dall’Arsenal.

Calciomercato Roma: gli altri obiettivi giallorossi

A centrocampo le soluzioni a costo zero sono invece Viktor Kovalenko dello Shakhtar e Giacomo Bonaventura del Milan. Opzioni che garantirebbero profondità alla rosa. Anche sulle corsie esterne nel mirino ci sono alcuni giocatori, oltre a Gotze. Il nome più caldo è quello di El Shaarawy, che ha manifestato la volontà di lasciare la Cina per tornare in Italia, rinunciando a circa 25 milioni di euro. Sullo sfondo Shaqiri, che in estate potrebbe lasciare il Liverpool di Klopp in cerca di una nuova avventura.

