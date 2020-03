NOTIZIE CALCIO UEFA CORONAVIRUS – Nel pomeriggio di oggi tramite il proprio sito ufficiale la UEFA ha diramato un comunicato nel quale rende noto che tra 48 ore, mercoledì 1 aprile 2020, l’organizzazione europea e le 55 federazioni affiliate effettueranno una videoconferenza per aggiornarsi sulla situazione a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Ecco il comunicato della UEFA

“La UEFA ha invitato i segretari generali delle 55 federazioni affiliate in videoconferenza mercoledì 1 aprile alle 12 – si legge nella nota -. L’ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite“.

“Il vertice esaminerà anche gli sviluppi in tutte le competizioni UEFA per club e per nazionali e valuterà i progressi a livello FIFA ed europeo in ambiti quali i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimenti“.

