Totti e Toni, che show su Instagram: “La Roma ora costa meno”

Francesco Totti e Luca Toni hanno dato spettacolo con una telefonata in diretta su Instagram. La battuta: “La Roma ora costa meno”.

Luca Toni e Francesco Totti, ex compagni di squadra in nazionale e per un breve periodo anche alla Roma, sono stati protagonisti di una videochiamata in diretta su Instagram che ha intrattenuto gli appassionati di calcio per circa 15 minuti, tra ricordi e tante risate. Come sempre quando c’è Totti di mezzo.

Le principali battute le riporta “Il Messaggero“. Riferendosi ai suoi ex compagni di squadra ora allenatori, Totti ha detto: «Staranno facendo tutti gli schemi ancora…Non hanno capito che non si gioca? Al Subbuteo dovrebbero giocare». L’ex capitano giallorosso ha poi scherzato sulla sua vita familiare: «Ho un Labrador nero che lascio fuori perché si butta sempre in piscina, è sempre bagnato. Fa dei danni…Se lo metto dentro casa con il divano bianco sai che mi fa? Tocca ammazza’ mia moglie dopo».

Totti, la battuta sulla Roma

Totti ha parlato seriamente quando Toni gli ha chiesto lumi sul suo attuale impegno: Adesso ho fatto il corso da manager prima qui a Roma e poi a Londra. L’ho fatto privatamente, non con il Coni o la Figc. Mi sono fatto spiegare tutto: come si fanno i contratti, come si fanno tutti gli andamenti dei giovani e di quelli grandi. E poi ho preso il patentino. In Lega Pro c’è un sedicenne che mi ricorda tanto Toni, mi piace, ma il nome non lo faccio».

Tutti e due gli ex calciatori sono invece dubbiosi sulla ripresa della Serie A. Il primo a sbilanciarsi è Totti: «Sarà un bel casino. Fifa e FIGC dovranno uscire allo scoperto. Per me qualcosa riaprirà il 3 o 4 maggio, il campionato per me non riprenderà. E anche a luglio sarà complicato riprendere». Toni lo segue: «Stanno temporeggiando, vanno di settimana in settimana, non si sa cosa succederà». Poi Toni prova a fare sbottonare Totti su temi a tinte giallorosse: «Magari un giorno te la compri la Roma…», pronta la battuta di Totti: «Ora costa anche di meno… Mi hai fatto tremare…Se il prossimo presidente mi chiamasse? Direi di sì se mi facesse giocare».

