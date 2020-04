Frattesi: «Tornare alla Roma sarebbe un sogno»

Sarà uno degli obiettivi primari di calciomercato per la Roma. Perché in giro di giovani centrocampisti così talentuosi non ce sono molti e i giallorossi hanno una opportunità da non farsi sfuggire. Davide Frattesi è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e riportarlo a Trigoria sarebbe molto importante per dare nuova linfa al centrocampo.

Lui è cresciuto in giallorosso, prima di cederlo al Sassuolo nel 2017. I neroverdi lo hanno ceduto in prestito, prima all’Ascoli e poi all’Empoli. Il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita, con i toscani spesso è stato decisivo anche in zona gol (5 centri stagionali). E poi non bisogna dimenticare le ottime prestazioni fatte in nazionale, con la maglia dell’Under 20.

Considerato i suoi appena 21 anni, sarebbe un investimento molto importante e a lungo termine. La Roma può esercitare un diritto di recompra dal Sassuolo, sborsando 18 milioni di euro. Non pochi, visto anche il periodo, ma come detto si deve guardare anche avanti.

Il giocatore, del resto, non vede l’ora di tornare nella Capitale e lo ha confermato anche in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport. «Sarebbe un sogno. Ci penso spesso. Quando nasci romano e romanista non vorresti mai andartene» ha detto il giovane centrocampista, che ha poi aggiunto. «Trigoria è casa mia. In Primavera ho vinto Supercoppa e Coppa Italia, sfiorando lo scudetto insieme a Luca Pellegrini, Tumminello, Marchizza e altri. Alberto De Rossi è stato un secondo padre per noi. Non perdeva mai la pazienza».

E nessun dubbio nemmeno quando parla dei suoi idoli: «Ogni bambino romanista cresce col mito di Totti, ma da centrocampista dico De Rossi. Allenarmi insieme a lui è stato pazzesco».

