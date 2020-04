Calciomercato Roma, terzini e mediani le priorità

Terzini e centrocampisti, queste sembrano essere le priorità di calciomercato della Roma nella prossima estate. Tutte le squadre della serie A stanno iniziando a pianificare il futuro in questo periodo di riposo forzato e anche i giallorossi non sono da meno. Con Petrachi che però ovviamente dovrà fare i conti con il bilancio, in attesa di capire se e quando avverrà il passaggio societario tra Jim Pallotta e Dan Friedkin.

Il direttore sportivo nel frattempo ha come mission principale quella di recuperare più soldi possibili dalle cessioni di giocatori che ormai sono lontani da Trigoria. Da Nzonzi (oggi al Rennes) a Olsen, passando inevitabilmente da Schick, che il Lipsia potrebbe riscattare a 29 milioni.

Ma bisognerà concentrarsi anche sugli acquisti e le direttive del tecnico Paulo Fonseca sembrano essere chiare. Serviranno giocatori giovani ma già pronti e che siano ottimi interpreti del gioco del portoghese.

Calciomercato Roma: i nomi più caldi

La Roma ha a disposizione tanti terzini, specie a destra, ma viste le possibili partenze di Kolarov e Spinazzola potrebbero arrivare diversi laterali. Ad ogni modo si proverà a trattenere Zappacosta. Come riporta Il corriere dello Sport il Chelsea dovrebbe concedere un altro anno di prestito per lui, che ha saltato questa stagione per infortunio. A sinistra sono tanti i nomi che circolano. Quello di Carlos Augusto del Corinthias, che costa cinque milioni. Il nome nuovo è quello di Ruiz Montero, classe 2003 del Valencia. Un eventuale colpo in prospettiva.

A centrocampo sono essenzialmente due gli obiettivi giallorossi di calciomercato. Si parla di giovani di qualità come Frattesi e Graverbech. Per il primo si può sfruttare il diritto di recompra e riportarlo a Trigoria dal Sassuolo (in questa stagione sta giocando nell’Empoli in serie B) spendendo 18 milioni di euro. Per il secondo, mediano fisico classe 2002 dell’Ajax, c’è una folta concorrenza da battere.

In avanti invece massima fiducia da parte di Fonseca in Kluivert, dal quale ci si aspetta ancora un altro salto di qualità, e in Carles Perez, preso a gennaio dal Barcellona. Se non riuscirà ad arrivare alla conferma di Mkhitaryan, allora si cercheranno altri giocatori d’esperienza: i futuri svincolati Gotze e Pedro sono i nomi più caldi.

