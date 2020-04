Calciomercato Roma, il nuovo bomber dal Venezuela?

Il calciomercato Roma si arricchisce di una nuova idea per l’attacco. Non è un mistero infatti che i giallorossi nella prossima stagione dovranno cercare una alternativa a Edin Dzeko. Paulo Fonseca non vuole un rapace dell’area di rigore, il suo prototipo di attaccante è diverso.

E del resto lo si capisce guardando le partite della Roma. Serve un numero nove che non solo sappia concretizzare, ma che possa essere anche il fulcro del gioco offensivo, che sappia dialogare con i compagni. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del club per Tiquinho, centravanti brasiliano del Porto, il cui prezzo dovrebbe oscillare sui quindici milioni di euro.

Il portale Transfermarkt però riporta un nome nuovo per i giallorossi, quello di Jan Hurtado. Si tratta di un attaccante classe 2000 che milita nel Boca Juniors e che ha ovviamente dei margini di crescita. Ha già esperienze con la nazionale del suo paese, il Venezuela. In Argentina per lui solo un gol in 14 presenze. La quotazione di mercato, riportata dallo stesso sito, è di sette milioni di euro. Potrebbe insomma essere un buon investimento anche in ottica futura.

Per il prossimo vice-Dzeko si punta alla bella gioventù 🧑. La Roma segue 🧐 con interesse Jan #Hurtado, vent'anni e già in rete con il Boca Juniors. La scheda: https://t.co/w6UdN6lyuI#TMmercato #transfermarkt pic.twitter.com/FFTO3ZI0Vq — Transfermarkt.it (@TMit_news) April 6, 2020

