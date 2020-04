Fonseca giura fedeltà: “Voglio restare a Roma per tanti anni”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha detto di volere restare a lungo in giallorosso: “Sono molto orgoglioso di stare qui”.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è il protagonista di oggi della rubrica “At Home” curata da Roma TV. Sul profilo Twitter è stata pubblicata un’anticipazione delle sue dichiarazioni. L’intervista andrà in onda integralmente alle 19:30.

Come si allenano i calciatori in questo periodo?

“I giocatori hanno un programma essenzialmente fisico, hanno un programma per fare un lavoro fisico tutti i giorni e ovviamente sono controllati da Nuno Romano, poi io ci parlo tutti i giorni con i calciatori e solo così si può fare per il momento. Ognuno di loro fa anche la cyclette, è un lavoro costante”.

Fonseca: le sue parole in anteeprima

La Roma è molto attiva nel sociale

“Io sono molto orgoglioso di stare qui alla Roma e fare parte di questa famiglia. In questo momento lo sono ancora di più, quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio per me e per tutti i romanisti, in questo momento difficile la società sta facendo di tutto per aiutare le persone in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Penso che la Roma sia più di una squadra di calcio, è evidente, stiamo facendo una lavoro fantastico”.

Contento di stare nella Capitale?

“Mi piace il club, mi piacciono le persone che ci lavorano, mi piacciono i tifosi che sono fantastici, voglio rimanere alla Roma tanti anni”.

