Calciomercato Roma, ipotesi scambio con il Genoa

ROMA – Diego Perotti riparte dal Genoa? Secondo quanto riportato da Il Tempo, il giocatore argentino al termine della stagione potrebbe decidere di lasciare la Capitale per ritornare in Liguria. Un’ipotesi che era nata anche nel mercato di gennaio ma alla fine non si era arrivata alla fumata bianca.

Il quotidiano romano scrive un possibile scambio tra Genoa e Roma. L’arrivo di Perotti in Liguria potrebbe portare Pinamonti nella Capitale. I giallorossi seguono da tempo il classe 1999 ed ora potrebbe arrivare alla corte di Fonseca nel ruolo di vice Dzeko.

Le due compagini pensano ad uno scambio anche se prima il Genoa deve esercitare il diritto di riscatto per Pinamonti. Il cartellino, infatti, appartiene all’Inter che ha fissato la cifra a 18 milioni di euro.

