Vlahovic al posto di Osimhen: accordo con il bomber

Vlahovic vola nella Capitale: addio da 60 milioni di euro. Il rinnovo del serbo è in alto mare e la situazione è tenuta in considerazione da due club

Una cessione alla fine della stagione è tutt’altro che da escludere, soprattutto se nei colloqui per il rinnovo del contratto che scade al 30 giugno del 2026 non si trovasse un accordo. Che, a priori, è difficile da trovare.

Sì, perché Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Juventus, prende 12milioni di euro all’anno e non sembra essere intenzionato, almeno per ora, di allungare il proprio accordo con il club bianconero dilazionando quindi nel tempo i soldi che al momento gli spettano. Una bella gatta da pelare per Cristiano Giuntoli, anche se come detto ancora non si conosce effettivamente quella che è la volontà del giocatore. Ma le prime indiscrezioni indicano tutt’altro che un’apertura, vedremo.

Vlahovic in Premier: scaricato Osimhen

In tutto questo ci sono almeno un paio di squadre della Premier League che farebbero carte false per cambiare il proprio centravanti. E che di conseguenza, viene spiegato dal portale inglese tbrfootball.com, guardano con un certo interesse a quello che è il futuro e a quelle che saranno le decisioni di Dusan Vlahovic.

L’Arsenal di Arteta e il Chelsea di Maresca stanno monitorando a quanto pare la situazione e soprattutto per Gunners hanno proprio un pallino nei confronti dell’attaccante: la squadra del Nord di Londra lo voleva sin dai tempi in cui il serbo giocava nella Fiorentina, ma poi l’assalto della Juve durante il mercato di gennaio ha cambiato totalmente le cose con un passaggio in bianconero. Un matrimonio che l’Arsenal vuole fare, ma deve stare attento al Chelsea adesso visto che Maresca ha chiesto espressamente, si legge, di fare un tentativo per Dusan. E il prezzo? Si parla di una Juventus pronta ad accettare un’offerta da 60 milioni di euro. In tutto questo, c’è da dire infine che le due squadre londinesi avevano anche nel mirino Osimhen, che ha già detto sì alla possibilità di andare in Premier. Ma sembra essere stato scaricato in questo momento. Vedremo come andrà a finire.