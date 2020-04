CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI SIVIGLIA – Il 22 gennaio scorso potrebbe essere stata davvero l’ultima presenza di Alessandro Florenzi con la maglia giallorossa. Pochi giorni dopo, infatti, il giocatore romano è voltano in Spagna per approdare nella sua nuova casa il Valencia. Il contratto attuale prevede la permanenza del classe ’91 fino al termine della stagione (in realtà fino al 30 giugno, ma sarà poi la Fifa a decidere cosa succederà a questi tipi di contratto in scadenza con l’emergenza coronavirus e con i campionati che sicuramente si protrarrano fino a luglio inoltrato), ma a prescindere da questo potrebbe proprio non tornare in Italia.

Siviglia piomba su Florenzi

Secondo quanto riportato dal sito www.todofichajes.com, Monchi, che conosce molto bene le caratteristiche del ragazzo dopo averlo visto e conosciuto meglio proprio a Roma, sarebbe intenzionato a portarlo a Siviglia. Sicuramente il futuro del giocatore non è deciso, ma il direttore sportivo del club andaluso sta spingendo per ottenere Alessandro Florenzi.

Florenzi-Siviglia, la Roma fa il prezzo

Già ha avuto i primi contatti con il suo agente, Alessandro Lucci, il club spagnolo si è mosso anche con la Roma che valuta il giocatore 12 milioni di euro (contratto in scadenza con il club capitolino nel 2023).

