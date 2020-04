CALCIOMERCATO ROMA THOMAS PARTEY ATLETICO MADRID – Giugno, Luglio e Agosto sono solitamente i mesi in cui tutti i direttori sportivi si dedicano interamente al calciomercato, quello estivo, che di conseguenza è la base per la stagione che viene. La programmazione, almeno dei top club, avviene anche e soprattutto nei mesi di aprile, maggio se non addirittura prima, ma l’ermergenza coronavirus sta incredibilmente stravolgendo tutti questi piani.

DS al lavoro per il futuro

Con la pandemia che non finirà sicuramente a stretto giro di posta, tutte queste date serviranno per chiudere la stagione 2019/2020. Questo non ferma però il regolare svolgimento del lavoro del diesse giallorosso Gianluca Petrachi, il quale sta cercando rinforzi per la Roma della prossima stagione. Tra i tanti nomi ci sarebbe quello che porta ad un identikit per centrocampista di qualità e di quantità.

Roma su Thomas Partey

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, i giallorossi sarebbero intenzionati ad acquistare il ghanese classe ’93 Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid. La scadenza del suo contratto è nel 2023, ma per lui potrebbe essere il momento di fare una nuova avventura. Sul giocatore ci sono anche le inglesi Machester United e Arsenal, ma la concorrenza per la Roma è anche in Italia con l’Inter interessata.

Il giocatore ha una clasola rescissoria di 50 milioni di euro. Il piano dell’Atletico è quello di far rinnovare il ghanese e aumentare la clausola a 100 milioni, ma il rinnovo tarda ad arrivare.

