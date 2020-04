NOTIZIE AS ROMA FUTURO RUBEN PROVIDENCE – Lo scorso 29 luglio il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi aveva messo a segno uno dei suoi primi colpi: Ruben Providence. Il talento offensivo classe 2001 era stato prelevato dal Paris Saint-Germain, descritto dagli addetti ai lavori come uno dei migliori prospetti in circolazione.

L’espierenza giallorossa

In questa sua prima stagione nella capitale, il giovane talento francese ha realizzato una rete e 3 assist nelle sue quindici presente in campionato Primavera 1 (due le presenze in Coppa Primavera). Lo stesso calciatore ha rilasciato un’intervista al sito francese lestitisdupsg.fr.

Sogno Champions all’Olimpico

“Ho lasciato Parigi perché sentivo che avrei potuto progredire altrove ed il progetto di carriera che mi ha offerto la Roma mi ha convinto. Il PSG voleva tenermi, ma la Roma è un grande club con giocatori giovani molto bravi ed ha voluto scommettere su di me per farmi crescere. Sono contento della mia scelta e sono molto fiducioso per il futuro: appena arrivato, ho percepito una grande attenzione intorno a me, ero molto lusingato e i media hanno parlato molto del mio arrivo”.

Sulla stagione, la prima, nella capitale: “Sto crescendo molto con la Primavera, ho giocato 15 partite in campionato. È una competizione molto dura perché chiusa ai soli club professionistici, più difficile di quello in Francia: i ragazzi dell’Atalanta e dell’Inter mi hanno colpito molto. Il mio sogno più grande è quello di rendere orgogliosi mio padre e tutta la mia famiglia. Voglio diventare un giocatore di punta e giocare in Champions League. Spero di scendere in campo allo stadio Olimpico il prima possibile, i tifosi giallorossi sono eccezionali”.

