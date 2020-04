CORONAVIRUS SERIE A DICHIARAZIONI CELLINO – Continua ad essere spaccata in due la Serie A, ormai prossima al rientro al lavoro, in attesa degli stranieri che dovranno tornare nelle rispettive squadre dopo Pasqua. Intanto prosegue il botta e risposta a distanza tra il presidente del Brescia Massimo Cellino e quello della Lazio Claudio Lotito.

Cellino minaccia: “Non schiero la squadra”

Il patron delle Rondinelle ha parlato ai microfoni de ‘Il Giornale di Brescia’ ribadendo la sua posizione: “Confermo e ripeto che se si riprenderà a giocare io non schiererò il Brescia. Non è una provocazione, mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso. Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione”.

Risposta a Lotito

“Lui vuole tornare in campo? Raglio d’asino non giunge in Paradiso, si dice. Io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione”, continua il patron del club lombardo, il quale ne ha anche per il numero uno della FIGC Gravina. “Vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto”, conclude.

