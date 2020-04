NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI MORENO – L’ex giocatore giallorosso Hector Moreno, il quale ha vissuto una sola stagione nella capitale, nel 2017/2018 con 5 presenze, ha parlato in un’intervista rilasciata a ‘Multimedio Deportes’, nella quale ha parlato anche della sua esperienza alla Roma.

Dichiarazioni Moreno

“A Roma mi sono reso conto di non saper difendere. A quindici anni sono arrivato ai Pumas e non sapevo difendere e quando sono arrivato in Serie A mi sono reso conto che ancora non avevo imparato a difendere. Non ho imparato mai tanto quanto nei sette mesi a Roma. Mi spiegavano delle cose e io dicevo ‘ma come è possibile che non lo sapevo?’. Ho avuto sempre allenatori che preferivano il calcio offensivo”.

Il video

“Cuando llegué a Roma me di cuenta que seguía sin saber defender” Qué importante lo que dice Héctor Moreno, aunque solo jugó 11 partidos en Italia, es donde más conceptos de defensa aprendió, una lástima que haya llegado tan tarde y que no fue regular, por nivel y lesiones. pic.twitter.com/B3zhin3SyY — Edu Torres 💬 (@edutorresr) January 27, 2020

