CALCIOMERCATO ROMA CERCASI DIFENSORE – Lo si sapeva sin dall’inizio, se fino a qualche mese fa sembrava abbastanza fattibile il riscatto di Chris Smalling, adesso il direttore sportivo Gianluca Petrachi è costretto a trovare una valida alternativa sul mercato per portare un forte centrale di difesa alla corte di Paulo Fonseca.

Smalling si allontana

La trattativa con il Manchester United per il centrale inglese è sempre più difficile, sia per le esose richieste dei Red Devils che per il Coronavirus che porterà gravi conseguenze alle casse dei vari club. Per questo il diesse giallorosso sta cercando un giocatore che nel rapporto qualità/prezzo possa garantire l’esperienza di Smalling.

Roma, è caccia al sostituto di Smalling

Secondo quanto riportato dal ‘dailystar.co.uk’, sul taccuino di Petrachi al momento ce ne sarebbero 3 con le stesse caratteristiche: Jan Vertonghen, Dejan Lovren e Sōkratīs Papastathopoulos. Se per il primo non è un problema il costo del cartellino (scadenza di contratto con il Tottenham) lo è invece quello del suo ingaggio, visto che la Roma ha imposto il tetto massimo a 3 milioni netti.

Il secondo invece non ha avuto spazio nel Liverpool di Klopp e può essere un’ottima alternativa, ma vanno valutate le condizioni fisiche. Il greco dell’Arsenal, infine, non ha nascosto la possibilità di cambiare aria dopo che qualche volta è stato schierato fuori ruolo. Gradirebbe un ritorno in Italia, dove ha già vestito le casacche di Genoa e Milan.

