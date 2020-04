Calciomercato Roma, le idee a costo zero di Petrachi

Continuano ad accavallarsi in questo periodo le voci di calciomercato per tutte le squadre di serie A. E la Roma ovviamente non fa eccezione. Del resto in questa fase il campionato è fermo e i club ne stanno approfittando per iniziare a pianificare il futuro.

Per quanto riguarda i giallorossi la strategia sembra chiara. E’ vero che qualche giocatore probabilmente dovrà essere sacrificato per motivi di bilancio, ma si continuerà con la gran parte del gruppo attuale e ci saranno degli innesti d’esperienza, magari con giocatori da prendere a parametro zero. Soldi in giro del resto ce ne sono ben pochi, visto che l’emergenza sanitaria del Coronavirus si è trasformata ben presto anche in emergenza economica.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, Zaniolo rinnova? Il papà frena

I nodi da sciogliere per Petrachi

Per il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi dunque si prospetta un’estate di duro lavoro. La missione principale è quella di riuscire a trattenere Chris Smalling per farne un perno stabile in difesa come riporta Il Corriere dello Sport. Lo United però non è intenzionato a fare sconti. In ogni caso c’è sempre il futuro svincolato Vertonghen come alternativa.

A centrocampo e in attacco pure si guarderà ai parametri zero. La Roma infatti è molto interessata a Giacomo Bonaventura, che a breve si libererà dal Milan, ma anche a Kovalenko, centrocampista dello Shakhtar che Fonseca conosce bene e potrebbe pensare di portare in Italia. E anche in avanti, spazio a soluzioni a parametro zero: Pedro e Gotze gli obiettivi, ma a preoccupare sono gli ingaggi. I giallorossi non andranno oltre i tre milioni a stagione e anche per questo motivo si dovrà capire a breve quale sarà il futuro di Mkhitaryan

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!