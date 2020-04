Si rimane in attesa. I giocatori della Roma sono a casa a lavorare rispettando la tabella degli allenamenti proposta dal preparatore atletico Nuno Romano in attesa che si sappia qualcosa sulla prosecuzione di questa stagione. Si tornerà a giocare? E quando? A queste domande ancora non si può dare una risposta.

Tuttavia si pensa che a maggio qualcosa possa sbloccarsi, giorno 4 potrebbero riprendere gli allenamenti anche se a dettare i tempi sarà inevitabilmente e l’emergenza sanitaria. Ad ogni modo se si tornerà a giocare Paulo Fonseca avrà già dei rinforzi da schierare. Questa volta però il calciomercato non c’entra niente, parliamo di quei giocatori che hanno recuperato dagli infortuni e che ora sono a disposizione.

Le pedine che la Roma recupererà

Fonseca ha parlato di un possibile cambio modulo, anche se magari ormai se ne riparlerà per la prossima stagione. Chissà però che non possa fare qualche esperimento nelle prossime settimane. Di sicuro – come sottolinea il Corriere dello Sport – potrà contare su pedine che potrebbero aiutarlo nelle sue scelte. Il primo è Diawara. Il centrocampista ha deciso di non operarsi al ginocchio e la sua terapia conservativa gli permetterà di essere a disposizione del tecnico alla ripresa, utile alternativa in mezzo al campo.

Ristabilito anche Davide Zappacosta, lo sfortunato laterale destro che di fatto ha saltato l’intera stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Per lui solo 12 minuti e tanta voglia di tornare ad essere protagonista. E poi c’è Zaniolo. Che pure lui è sulla via del recupero e se si dovrà giocare a luglio e agosto potrebbe clamorosamente essere disponibile già per le gare di questa stagione. Nessuna fretta, però, per il campione giallorosso. Il futuro è tutto suo.

