Calciomercato Roma, attaccante esterno cercasi

Le mosse di calciomercato Roma della prossima estate sembrano essere ormai chiare. Non nel dettaglio, sia ben chiaro, ma nelle strategie che il club intende perseguire. Ci sarà una riduzione del tetto degli ingaggi, si guarderà con attenzione ai parametri zero e nello stesso tempo si cercherà di piazzare gli “esuberi”, ovvero quei giocatori che al momento non fanno parte della rosa giallorossa (da Nzonzi a Schick).

Il direttore sportivo Petrachi guarderà poi con la massima attenzione ai possibili scambi che si possono fare. Con la Fiorentina ad esempio, ma non è una novità, potrebbero essere intavolate delle trattive per Biraghi e Pezzella. In cambio in viola potrebbero finire Florenzi e Spinazzola. Non è da escludere nemmeno lo scambio Cristante-Mandragora con la Juventus, del quale ormai si parla da settimane.

L’attaccante esterno tra le priorità

Con Mkhitaryan che sembra sempre più complicato da trattenere (considerando che l’Arsenal non ha alcuna intenzione di fare sconti, così come lo United per Smalling), l’attenzione del prossimo calciomercato della Roma si concentrerà probabilmente sull’arrivo di un attaccante esterno, magari tra quelli a parametro zero, vista l’abbondanza. Pedro rimane l’obiettivo primario, si libererà a breve dal Chelsea e ha un dna vincente che sarebbe da esempio per tanti elementi giallorossi.

Non si perdono di vista comunque le piste Gotze e Willian, e nel mirino rimane pure Shaqiri del Liverpool (che non sarà svincolato però) mentre nella lista dei centrocampisti tra gli obiettivi rimangono Kovalenko e Bonaventura.

