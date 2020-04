Roma, rinviata la campagna abbonamenti

Guardare al futuro in attesa di capire il presente. E’ ormai un refrain che va avanti da giorni, con le società calcistiche che stanno cercando una soluzione per vedere se riprendere o meno la stagione in corso. Nel frattempo però guardando anche al futuro torneo, quello che dovrà cominciare in estate e terminare in tempo, perché poi nel 2021 ci saranno gli Europei.

C’è tanta voglia di calcio, inevitabile, per i tifosi in astinenza dopo settimane e alle prese con l’emergenza Coronavirus. E’ innegabile che la ripartenza dello sport sia uno dei problemi minori del momento, visti i tanti morti e i contagi giornalieri. Tuttavia è indispensabile programmare la prossima stagione. Almeno fino alla fine di questo 2020 non bisogna farsi illusioni. Quando si tornerà a giocare, lo si farà a porte chiuse.

Anche per questo motivo la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2020/21 è attualmente ferma, se ne riparlerà quando sarà possibile. Il club giallorosso aveva lavorato sodo a questo aspetto programmativo, pronto a lanciare la campagna con prezzi e prelazioni. Ma se ne riparlerà in futuro.

Lo scorso anno gli abbonati in campionato sono stati 21.671, un ottimo numero che genera anche degli introiti importanti per le casse del club. Ci sarà da affrontare anche il problema delle gare alle quali non potranno assistere in questa stagione, con la Roma che probabilmente per loro emetterà un voucher spendibile non appena sarà possibile riaccedere sugli spalti dell’Olimpico.

