Calciomercato Roma, Mancini unica certezza in difesa

Non sarà un calciomercato facile per la Roma. Il club giallorosso si ritrova a fare i conti con probabili cessioni dolorose per motivi di bilancio. Un paio di elementi potrebbero essere ceduti per far cassa e i maggiori indiziati sembrano essere i giovani Cengiz Under e Kluivert, che pure hanno dimostrato di poter essere delle pedine molto importanti per Paulo Fonseca.

Al momento comunque sembrano esserci solamente due “intoccabili” nella rosa della Roma e sono Zaniolo e Pellegrini. E’ su loro due che il club vuole costruire il suo futuro e del resto i giocatori più volte hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di cambiare aria. Un altro giocatore che ha la quasi certezza di rimanere in giallorosso è Gianluca Mancini.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, due big inglesi su Zaniolo

Calciomercato Roma: un altro intoccabile

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’ex atalantino è stato un perno della squadra di Fonseca, che ha avuto il merito di credere in lui schierandolo anche centrocampista centrale in una fase di emergenza. La Roma deve ancora riscattarlo per 13 milioni più bonus, quindi non lo lascerà certo andare via, a meno di offerte incredibili che sembra complicato arrivino in questi tempi di coronavirus.

E’ vero che il giocatore ha avuto un periodo complicato, nel quale non sono mancati anche errori evidenti, probabilmente dettati dalla stanchezza accumulata. Ma è altrettanto vero che la Roma crede ciecamente in lui che al momento può considerarsi come l’unico difensore titolare nella difesa della prossima stagione. Con Smalling verso la partenza e le corsie esterne dove non ci sono punti fermi (specie se Kolarov andrà via), Mancini rappresenta il punto dal quale ricominciare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!