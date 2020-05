Uefa, più tempo ai campionati: mercoledì Consiglio Federale Figc

La Uefa ha rimandato l’Esecutivo al 17 giugno, ci sarà più tempo per organizzare la ripresa. Mercoledì Consiglio Federale della Figc.

Una notizia importante, che permette probabilmente alla Serie A di godere di più tempo per riorganizzare la ripartenza e la conclusione del campionato. L’Uefa ha infatti rimandato l’Esecutivo dal 27 maggio al 17 giugno, concedendo così maggiore tempo alle singole federazioni per riorganizzare la ripartenza dei campionati nazionali. Il presidente Aleksander Ceferin aveva precedentemente fissato la scadenza del 25 maggio, entro la quale le federazioni avrebbero dovuto comunicare date, format e regole dei tornei. A seguire mercoledì 27 ci sarebbe stata la riunione dell’Esecutivo per prendere le prime decisioni sulle coppe europee. Tutto è stato rimandato di tre settimane. La situazione sembra stia migliorando e così viene concesso maggiore tempo con l’obiettivo di portare a termine il maggior numero di campionati possibili. Oggi intanto si è fermata ufficialmente la Scottish Premier League, mentre da domani in Inghilterra inizieranno gli allenamenti collettivi.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, il Liverpool piomba su Zaniolo

L’Uefa dà più tempo, la Figc prova ad accelerare

Intanto la Figc ha convocato un nuovo Consiglio Federale il prossimo 20 maggio: “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali“.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!