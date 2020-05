Una Roma nuova alla ripresa? Fonseca studia soluzioni

Ormai c’è sempre più ottimismo riguardo la ripresa del campionato di serie A, che se non ci saranno intoppi avverrà nel mese di giugno. La Roma sta lavorando in questi giorni per cercare di trovare il miglior stato di forma possibile, in attesa del via libero definitivo.

L’obiettivo sarà quello di scalzare l’Atalanta dal quarto posto. Approdare nella prossima Champions League sarebbe importantissimo per i giallorossi, sia per il prestigio del torneo internazionale, sia ovviamente per i lauti incassi che riesce a garantire.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport saranno settimane molto intense. Si dovrà giocare molto spesso e, complice anche il caldo, a dover correre sarà più il pallone che le gambe. Anche per questo motivo Pastore potrebbe essere l’arma in più. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, l’argentino – che finalmente pare essere recuperato dall’ennesimo infortunio – potrebbe dunque trovare spazio nella formazione di Fonseca. Che ha studiato nuove soluzioni tattiche con il possibile schieramento della difesa a tre.

Come giocherebbe la Roma con la difesa a tre?

Ipotizzando una Roma con la difesa a tre (Mancini, Fazio, Smalling) si comprende come le soluzioni dalla cintola in su per il tecnico portoghese sarebbero davvero infinite. Non cambierebbero i due esterni di centrocampo, con Kolarov da una parte e il ritrovato Zappacosta dall’altro (o Peres, Santon, Spinazzola, le alternative non mancano) a destra. Potremmo infatti vedere una Roma più abbottonata con un 3-5-2 formato da mediani interditori, oppure una Roma con il trequartista alle spalle delle due punte, probabilmente Mkhitaryan e Dzeko.

O ancora vedere una Roma ancor più sbilanciata con un 3-4-3 che metterebbe in risalto le qualità degli esterni offensivi, specie quelle di Kluivert e Under.

