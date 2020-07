CALCIOMERCATO ROMA ESCLUSIVO FUTURO PAU LOPEZ – Non è stata una prima annata proprio positiva per il portiere arrivato la scorsa estate per 23,5 milioni di euro dal Betis Siviglia. Sullo spagnolo nelle ultime settimane sono usciti molti rumors legati al suo possibile addio dopo soli 12 mesi.

LEGGI ANCHE Infortunio Douglas Costa, salta la Roma: campionato finito

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, Paratici nel mirino del Manchester United

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: 3 squadre su Pau Lopez

Nonostante non siano arrivate, però, ancora offerte ufficiali per l’estremo difensore spagnolo, uno dei tre portieri fissi della Nazionale delle furie rosse, secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, ci sono tre nuove squadre che hanno sondato il terreno per l’ex Betis. Quest’ultime sono Marsiglia e Monaco in Francia e Valencia in Spagna. I monegaschi, intanto, hanno annunciato l’arrivo in panchina di Niko Kovač, dopo l’esperienza non positiva sulla panchina del Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: le cifre

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!