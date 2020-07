Calciomercato Roma: possibile destino diverso per Juan Jesus e Kalinic. I due giocatori sono in uscita, ma uno dei due potrebbe restare.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, scambio con sconto: la proposta della Juventus

Sono diversi gli elementi che la Roma proverà a piazzare in questo calciomercato estivo, con l’obiettivo di recuperare più risorse possibili e nello stesso tempo alleggerire il monte ingaggi.

Calciomercato Roma, le ultime su Juan Jesus e Kalinic

Si rincorrono voci di mercato su alcuni elementi che paiono in uscita. Il primo è Juan Jesus, che ormai non trova più spazio nella Roma. Fonseca non lo sta tenendo in considerazione e per questo motivo per lui la cessione sembra essere in vista. L’ingaggio alto però potrebbe frenare delle pretendenti. Come riporta però il sito di Gianluca Di Marzio, il difensore brasiliano sembra essere finito nel mirino del Parma, che ha da poco cambiato società. Il contratto del centrale con la Roma scadrà a giugno 2021.

Novità potrebbero esserci anche riguardo Nikola Kalinic, che come scrive invece Il Corriere dello Sport non vorrebbe lasciare la capitale. Il centravanti, vice di Edin Dzeko, sembra essersi ritrovato in questi ultimi mesi e ha anche ritrovato la via del gol. La Roma prenderebbe anche in considerazione l’ipotesi di tenerlo, ma solo con un altro prestito da parte dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli invece probabilmente proveranno a monetizzarne la cessione per non correre poi il rischio di lasciarlo partire a parametro zero.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, svolta a destra: i contatti con il Chelsea

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!