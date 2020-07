Calciomercato Roma, pretendente a sorpresa in Serie A per Schick

Calciomercato Roma, c’è una pretendente a sorpresa in Serie A per Schick: si tratta del Torino, soprattutto se il nuovo allenatore sarà Giampaolo.

Il calciatore della Repubblica Ceca ha giocato quest’anno con la maglia del Lipsia e lo ha fatto con grandi risultati. Tanti gol, belle giocate e la convinzione di poter essere un giocatore importante del club tedesco. Che ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Lipsia aveva l’opportunità di riscattare Schick per 29 milioni di euro, ma non l’ha fatto. Consapevole della volontà del calciatore di rimanere, attende uno sconto da parte della Roma. Che però ha la necessità di far cassa con la sua cessione e dunque di sconti non vuole sentirne parlare. O quantomeno non è disposta a scendere sotto i 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Torino su Schick

Attenzione però perché adesso c’è anche un’altra pretendente per il calciatore ceco. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, sempre attento alle dinamiche di calciomercato, anche il Torino potrebbe essere interessato all’attaccante. Soprattutto se sulla panchina dei granata arriverà Marco Giampaolo, che lo ha allenato alla Sampdoria e conosce il potenziale del giocatore. I granata hanno voglia di rilanciarsi dopo una stagione opaca e sarebbero pronti a fare un investimento importante.

