Calciomercato Roma, i giallorossi stanno disputando un ottimo girone di andata e le prossime due partite contro Inter e Lazio saranno delle cartine di tornasole per capire le reali ambizioni. Pensare a qualcosa in più del quarto posto e della qualificazione alla prossima Champions League è lecito, a patto di trovare i giusti rinforzi in sede di calciomercato. E allo stato attuale un ruolo in cui si può migliorare è forse quello del trequartista in appoggio a Dzeko.

