Domenica la Roma giocherà in campionato contro l’Udinese, una partita assolutamente da vincere per dimenticare la sconfitta con la Juventus e confermarsi infallibili contro le squadre di media o bassa classifica. La partita contro l’Udinese sarà inoltre l’occasione per ammirare da vicino due calciatori nel mirino per la prossima stagione.

