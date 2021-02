La nuova Roma targata Friedkin rispetto a quella Pallotta proverà a non cadere nelle tentazioni delle plusvalenze, blindando tutti i suoi gioielli. L’obiettivo però a livello di entrate è quello di cercare potenziali campioni in giro per il mondo. Per questo motivo il general manager Tiago Pinto guarda con molta attenzione al mercato brasiliano.

