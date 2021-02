L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha il contratto in scadenza, con il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Sul piano del gioco i tifosi della Roma non possono lamentarsi: a parte qualche episodio, la squadra ha sempre giocato molto bene dando spettacolo e segnando con regolarità. Perché allora Fonseca continua a essere in discussione, con i fantasmi di Allegri e Sarri che aleggiano per Trigoria?

