Ci sono ancora due mesi e mezzo intensi di campionato e un futuro tutto da scrivere per la Roma. Un futuro prossimo che deciderà anche la conferma o meno di Fonseca sulla panchina giallorossa. Tra i nomi accostati alla Roma per il futuro come ormai noto ci sono quelli di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo in particolare è entrato di nuovo in orbita Juventus dopo il fallimento di Pirlo in Champions League, eliminato dal Porto.

