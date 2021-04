L’Inter è tornata alla carica per Alessandro Florenzi, un jolly che l’allenatore Antonio Conte reputa perfetto nel suo scacchiere. Può ricoprire più ruoli nel 3-5-2 e già sono partite delle telefonate per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia nerazzurra, visto che il Psg non ha ancora fatto il passo ufficiale per il riscatto dal prestito dalla Roma.

