Nella prossima partita di campionato la Roma affronterà il Cagliari. Il quarto posto è ormai un miraggio e con alle porte l’importantissima semifinale di andata contro il Manchester United, molto probabilmente Paulo Fonseca opterà per un ampio turn over. Per il Cagliari invece ci sono in palio tre punti fondamentali per la salvezza. I sardi sono a rischio retrocessione pur avendo a disposizione una rosa di tutto rispetto.

