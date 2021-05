José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Un annuncio a sorpresa soprattutto per la tempistica, ma il nome del portoghese era stato già accostato alla Roma e su Asromalive avevamo anche fatto presente il crollo della quota relativa allo Special One in giallorosso sui bookmaker inglesi. Ora i tifosi possono sognare in grande e il prossimo colpo sarà senza dubbio quello di un attaccante in grado di esaltare ancora di più i supporter giallorossi.

GUARDA IL VIDEO!