L’anno prossimo Roma-Inter sarà una sfida senza dubbio speciale per José Mourinho che con i nerazzurri ha vinto un famoso “Triplete” superando in Serie A proprio i giallorossi. Prima di affrontarsi in campo però Roma e Inter saranno protagoniste anche in sede di calciomercato. E chissà se dopo gli scambi falliti Spinazzola-Politano e Dzeko-Alexis Sanchez qualche trattativa non vada finalmente in porto.

