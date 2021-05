Continua sensa sosta il lavoro silenzioso dei Friedkin, di Tiago Pinto e di Mourinho, il quale mentre studia la rosa attuale della Roma, prepara anche le prime mosse di calciomercato. Dopo il suo arrivo, mediaticamente ed economicamente (con l’aumento in borsa) è cambiato tutto nella capitale. Da capire chi sarà il primo colpo in entrate della nuova era portoghese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, fissato il prezzo | Servono 40 milioni di euro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cinque calciatori da plusvalenza per finanziare gli acquisti

Calciomercato Roma, rivelazione a Mourinho

Intanto dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione clamorosa che riguarda l’attaccante del Tottenham Harry Kane, che Mourinho ha allenato nell’ultima esperienza londinese. Secondo quanto riportato da ‘manchestereveningnews.co.uk‘ sembrerebbe che l’attaccante inglese si sia confidato con Mourinho, proprio nel giorno in cui stava facendo i bagagli per lasciare gli Spurs, che intendeva seguirlo fuori dal Tottenham. E’ chiaro che la trattativa sembra assai difficile, ma con i Friedkin potremmo essere davvero pronti a tutto. L’attaccante classe ’93 ha un contratto fino al 2024 e le cifre nel caso per l’acquisto non saranno comunque basse.