Il general manager Tiago Pinto e il futuro allenatore della Roma José Mourinho sono al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. E nel mirino ci sono tanti calciatori che hanno in comune la nazione di nascita, il Portogallo. Di mezzo c’è anche il potente procuratore di Mourinho Jorge Mendes, con cui si è già creata una sinergia e che potrebbe favorire le operazioni giallorosse. Ci sono nomi in ballo per tutti i reparti. Si va dal portiere Rui Patricio all’attaccante André Silva passando per i centrocampisti Renato Sanches e il più offensivo Gonçalo Guedes. Occhio poi ai terzini Diogo Dalot e Nuno Tavares, anche se per quest’ultimo nonostante l’interesse non è ancora partita nessuna offerta ufficiale.

