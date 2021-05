Bufera Superlega, UEFA al contrattacco | Annuncio ufficiale

Superlega, Annuncio ufficiale dell’Uefa sulla questione: la posizione del Real Madrid, del Barcellona e della Juventus è a rischio?

Superlega Uefa Annuncio / Come ampiamente prevedibile, in questi minuti è stato diramato dalla Uefa un comunicato nel quale si notifica l’apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti di Real, Barca e Juventus per la questione Superlega. Una presa di posizione importante da parte del principale organo calcistico europeo, che ha reagito a quello che è stato visto come un vero e proprio atto di insubordinazione: un progetto, quello della Superleague, che è stato immediatamente accantonato, alla luce del rifiuto degli altri club “membri”. Ecco il comunicato che è possibile leggere sul sito ufficiale dell’UEFA:

“ Sulla scorta dell’investigazione condotta dalll’UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors per quanto concerne il cosiddetto “progetto Superlega”, procedimenti disciplinari sono stati aperti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una possibile violazione del quadro giuridico UEFA. Maggiori dettagli saranno rese disponibili dopo le necessarie consultazioni”