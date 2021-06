Europei, finale a Roma | L’annuncio di Draghi scatena polemiche

Europei, finale a Roma: l’annuncio di Mario Draghi ha scatenato polemiche e reazioni dall’Uefa. Ecco cosa è successo

Roma Europei finale | Le parole pronunciate in conferenza stampa da Mario Draghi hanno aperto una voragine a livello mediatico. A margine della campagna vaccinale anti Covid, il Premier ha tuonato: “Mi adopererò affinché non si giochi la finale in Paesi nei quali i contagi stanno risalendo“. Parole forti e chiare, che sono apparse a molti un grido d’allarme, ma anche la volontà implicita da parte di Draghi di caldeggiare l’opzione Roma, come eventuale teatro delle finale di Euro 2020. L’Olimpico, del resto, ha già ospitato la parte iniziale del torneo: stadio nel quale gli uomini di Mancini hanno ottenuto tre vittorie in altrettante gare disputate.

Finale degli Europei a Roma? L’annuncio di Draghi

L’obiettivo, come riferito da “Repubblica“, è aumentare il numero degli spettatori, portandoli almeno a 32 mila unità ( poco meno la metà della capienza dell’Olimpico). Un progetto difficile, certo, ma intrigante ed affascinante: sebbene l’Uefa abbia confermato l’opzione Londra, l’impressione è che le conseguenze della variante delta, che ieri nel Regno Unito ha causato 9284 contagi e 6 morti, potrebbero orientare la decisione in un senso o nell’altro.