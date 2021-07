Calciomercato Roma, c’è il via libera | Svolta improvvisa

Calciomercato Roma, c’è il via libera da parte del tecnico. Svolta improvvisa e affare che appare davvero in chiusura

L’apertura è praticamente totale da parte di Aber Ferreira, tecnico del Palmeiras, che ha parlato a UOL Esportes. Pochi giri di parole per spiegare la situazione e soprattutto per far intendere che in questo momento le priorità del club brasiliano sono altre. “In riferimento alle cessioni penso che la dirigenza abbia fatto un comunicato nei giorni scorsi. Sulla questione Vina è inutile parlare. E’ chiaro a tutti ed è chiaro anche a me. Quindi credo sia inutile parlarne ancora”.

Il comunicato del Palmeiras del quale parla Ferreira, è una nota emanata dalla società che rivelava che la situazione finanziaria del club è peggiorata per via dell’emergenza coronavirus. E, oltre a non ingaggiare nessuno per rinforzare la squadra, non sono stati messi veti per cedere i calciatori più importanti. Tra questi c’è sicuramente Vina. Che ormai sembra davvero a un passo dalla Roma.

Calciomercato Roma, trattativa in chiusura

La trattativa per l’esterno sinistro uruguaiano procede spedita. Ieri Sky ha parlato di un accordo che dovrebbe essere trovato nel corso di questi giorni grazie all’offerta che Tiago Pinto ha fatto recapitare: 10 milioni di euro subito più 2,5 di bonus a certe condizioni. Una cifra importante che ha praticamente buttato giù tutte le reticenze che il Palmeiras stava facendo su Vina.

Ecco quindi che i giochi sono fatti: Vina, 23 anni, prenderà il posto di Spinazzola. Mourinho quindi è stato accontentato dal general manager portoghese, che in poco tempo ha preso una decisione su chi portare a Trigoria ed ha chiuso una trattativa sicuramente importante. Sì, perché di dubbi, ormai, ce ne sono davvero pochi.