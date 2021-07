La Roma giocherà mercoledì alle 19:30 la terza amichevole della nuova era Mourinho. Dopo i primi test contro Montecatini e Ternana, vinti rispettivamente 10-0 e 2-0, i giallorossi se la vedranno con la Triestina, formazione che milita in Serie C, allo stadio “Nereo Rocco”. Ecco dove vederla in diretta tv in chiaro oppure in streaming gratis.

GUARDA IL VIDEO!