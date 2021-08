Trabzonspor Roma, 0-0 all’intervallo | Social scatenati

Trabzonspor Roma, tifosi scatenati sui social: ecco le reazioni più esilaranti alla prestazione degli uomini di Mou in Conference League.

Come spesso capita, i social sono la cassa di risonanza per eccellenza di ciò che succede nel rettangolo verde. E anche nel caso di Trabzonspor-Roma, gara che gli uomini di Mourinho al momento non riescono a sbloccare, non si sono di certo risparmiati. Primo tempo discreto di Shomurodov e compagni, con l’uzbeko che è sembrato a proprio agio nel ruolo di terminale offensivo assegnatogli da Mou. Positivo anche Vina, mentre Pellegrini è sembrato un pò in ombra: annullato un goal a Mkhitaryan per tocco di mano dell’armeno.

Di questo, e di tanto altro, si sta parlando su Twitter, dove molti tifosi hanno già esternato il proprio punto punto di vista. Ecco una rapida carrellata:

A me il primo tempo non è dispiaciuto. Dalla Roma di JM non mi aspetto e non voglio spettacolo ma solidità e risultato finale. Bene dietro Ibanez, Mancini e Vina, sta mancando qualità nell’ultimo passaggio a Miky, Pelle e Karsdorp. Siamo pur sempre ad agosto…#TrabzonsporRoma — Sardana🇮🇹🏆 (@Sardanapalooo) August 19, 2021

È solo rodaggio. Ci sta tutto quello che si è visto nel primo tempo. Però la dobbiamo chiudere nel secondo tempo (i turchi poca roba) Daje @OfficialASRoma 💛❤️#TrabzonsporRoma — Valter Dido (@ValterDido) August 19, 2021

Vorrei avere la stessa stima che ha #BrunoPeres di sé stesso..#TrabzonsporRoma — SorCesare (@Realistologo) August 19, 2021