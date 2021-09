Calciomercato Roma, spiraglio in Turchia | Doppia pista

Calciomercato Roma, spiraglio in Turchia, dove ancora le trattative non sono chiuse: due possibilità per un esubero dei giallorossi

Ancora in Turchia il mercato non è chiuso. E allora Tiago Pinto spera che qualcuno degli esuberi che lo scorso 31 agosto non sono stati piazzati, possano presto trovare una destinazione. Le trattative in entrata sono comunque chiuse, e la possibilità di prendere un centrocampista, almeno fino al prossimo mese di gennaio, non ci sarà. Ma rimane la porta aperta per riuscire a togliere dal bilancio alcuni pesanti ingaggi. Non sarà facile, ma il general manager giallorosso, senza dubbio, ci proverà.

Uno che è rimasto sul groppone è sicuramente lo stipendio di Davide Santon, messo alla porta da Mourinho sin dal momento del suo arrivo nella Capitale, e che mai troverà spazio in questa stagione con la maglia giallorossa: anche perché, dopo aver rifiutato qualunque destinazione possibile, la Roma ha deciso, così come a Nzonzi e Fazio, di metterlo fuori rosa.

Calciomercato Roma, per Santon doppia pista in Turchia

Per Santon, comunque, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe una doppia pista proveniente dalla Turchia. Dopo aver rifiutato Fulham e Venezia, sull’ex terzino dell’Inter si sarebbero fatte avanti due formazioni del massimo campionato turco: vale a dire il Besiktas e anche l’​Istanbul Basaksehir. Che, per venire “incontro” alle esigenze giallorosse, potrebbero anche prenderlo a titolo gratuito pagandogli per intero l’ingaggio.