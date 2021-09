Nella partita di domenica contro il Sassuolo la Roma si troverà in una situazione di emergenza per quanto riguarda la corsia di sinistra. La scelta di José Mourinho dovrebbe ricadere su Riccardo Calafiori, sottoposto a un vero e proprio esame dallo Special One. Sotto osservazione c’è anche Bryan Reynolds: i possibili sviluppi per gennaio.

